Iltempo.it - In fiamme rifiuti e baracche abbandonate. Paura in via Collatina

Leggi su Iltempo.it

Un pomeriggio dia Roma, dove una colonna di fumo nero ha invaso il cielo di via, attirando l'attenzione e l'apprensione dei residenti e degli automobilisti. L'incendio, scoppiato intorno alle 16:30 del 6 gennaio nei pressi del supermercato Orizzonte, ha coinvolto un'area verde al civico 148, bruciandoe resti di. Le, alimentate dalla presenza di materiali infiammabili e dalla vegetazione, si sono rapidamente propagate, sollevando una densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. La situazione ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, coadiuvati dai gruppi V Casilino e Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale e dalla Polizia di Stato. Per motivi di sicurezza e per agevolare le operazioni di spegnimento, un tratto di viaè stato chiuso al traffico, causando notevoli disagi alla viabilità.