Golden Globe, trionfo di 'Emilia Perez' e Demi Moore. Nessun premio a 'Vermiglio'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’82esima edizione deidà il via alla stagione dei premi con ildidi Jacques Audiard. Su 10 nomination si porta a casa la statuetta per Miglior film commedia o musicale, Miglior film straniero, battendo cosìdi Maura Delpero – che continua la sua corsa verso gli Oscar – ma anche quella per Miglior attrice non protagonista a Zoe Saldaña, alla sua prima nomination. L’attrice, nel ricevere il, si è rivolta a Isabella Rossellini, candidata nella sua stessa categoria per ‘Conclave’: “Una volta ho pranzato a casa tua e ho capito di aver realizzato tutto”. Aanche il riconoscimento per la Miglior canzone originale, ‘El Mal’, nel film interpretata da Saldaña. Nella serata dei premi conferiti ai migliori film e alle migliori serie tv dalla stampa estera, che si è tenuta al Beverly Hilton di Los Angeles e condotta dalla comica Nikki Glaser, ile la rinascita di, premiata come Miglior attrice in un film commedia o musicale per l’horror body femminista ‘The Substance’.