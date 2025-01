Oasport.it - Divine Iheme un fulmine: record del mondo under 16 nei 60 metri, meglio di Gout Gout

impressiona ilsui 60. Il 15enne velocista britannico ha lanciato un segnale a tutto ildell’atletica, confermando tutto il potenziale che già aveva messo in evidenza la scorsa estate, quando a 14 anni e 10 mesi aveva corso i 100in un pazzesco 10?30, migliore prestazione nella storia per un15, migliorando sensibilmente precedente 10?51 del giamaicano Sachin Dennis.Nei 60BFTTA Indoor Series di Lee Valley vicino a Londrasi è superato, correndo prima in batteria un 6?72 e migliorandosi ulteriormente in finale in 6?71: superato così il precedentedi categoria detenuto con 6?74 dallo statunitense J-Mee Samuels dal lontano 2003.Il britannico di origini nigeriane classe 2009 sta bruciando le tappe e, a parità di età, sta facendo persinodell’australiano, giovanissimo fenomeno della velocità australiano che era emerso negli ultimi mesi.