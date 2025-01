Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Albertini: “A Leao manca continuità. Non sai mai se …”

Demetrio, ex centrocampista rossonero, ha parlato del, finale della Supercoppa Italiana in programma stasera a Riyadh (Arabia Saudita) in un'vista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni disu quale assenza peserà di più tra Marcus Thuram () e Rafael Leão (), con il secondo solo in panchina. «Credo che ci perda più l’. Perché Thuram in questa prima parte di stagione è stato una certezza sia sotto il profilo del rendimento complessivo sia dei numeri. Leão, invece, per ilha alternato prestazioni deludenti ad altre nelle quali è stato decisivo». Sul problema principale di, poi, l'ex mediano del Diavolo ha aggiunto: «Purtroppo glilae non sai mai se avrai il miglior Leão oppure un giocatore meno decisivo».