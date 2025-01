Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Ultime gare di fase preliminare. La situazione girone per girone

Domani riprende il campionatodia 5. A 4 giornate dal termine dellaanalizziamo lanei 3 raggruppamenti. Ricordiamo che, in base al piazzamento in classifica, al termine dellale squadre verranno suddivise in 3 categorie: Serie A, B e C e che le squadre proseguiranno nella secondacon i punti accumulati nella prima. NelGiara Assicurazioni con Tabacchi Levigatura Marmi, Foto Express e Francolino leggermente avvantaggiate sul resto del gruppo in proiezione qualificazione per la Serie A, ha perso terreno il Fast Car/Cd Costruzioni che ha collezionato 1 solo punto nelle2 uscite permettendo ad Autofficina Lodi e soprattutto Irruentes di tornare in corsa per il 4° posto. Poche le speranze per Exera e Autocarrozzeria Giudice che devono ancora osservare il turno di riposo e che finiranno con tutta probabilità in Serie B.