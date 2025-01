Thesocialpost.it - Befana, ambulanza sulla folla della processione: cosa è successo

Nel primo pomeriggio di oggi, 6 gennaio, durante il tradizionale Corteo dei Re Magi ad Alfonsine, si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolta un’e alcuni volontari impegnati nel servizio di sicurezza lungo il percorsomanifestazione.Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che, a causa di un’errata manovra, l’non sia riuscita a frenare in tempo, colpendo tre addetti presenti in strada. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti, ma le autorità hanno confermato che sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Alfonsine e il personale dell’InfortunisticaBassa Romagna, per effettuare i rilievi e coordinare i soccorsi.