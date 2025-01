Ilrestodelcarlino.it - Una bara nella grotta: Pollarini tra amore e viaggi nel tempo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo "Una di tre", si intitola "Una" il secondo romanzo di Williamdi San Mauro Pascoli, edito da Il Ponte Vecchio, 353 pagine, 18 euro. In un misterioso incrocio die destino, un giovane prodigio, affascinato da una celebre storia d’appresa durante una visita a un antico castello, scopre un segreto straordinario che potrebbe permettergli diare nel. Spinto da un mix di impulsività e genialità nel campo scientifico, si lancia in una missione audace per tentare di cambiare il corso della storia e prevenire una tragedia secolare. Trasporta una figura chiave in un nascondiglio segreto, dove viene preservata in attesa di un futuro incerto. Secoli dopo, questo atto di sfidarale cattura l’attenzione di un personaggio sorprendentemente connesso, dotato di un talento unico che potrebbe fare la differenza.