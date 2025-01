Laprimapagina.it - Perugia. La cattedrale di San Lorenzo custodisce il Santo Anello regalato a Maria

Il “”, al di là della devozione e delle attese popolari, ha per la Chiesa un significato simbolico della santità, stabilità, fecondità del matrimonio cristiano, messo sotto la protezione della Madonna e di san Giuseppe, in un tempo di crisi per la famiglia. Così si legge su diocesi..it nella descrizione della preziosa reliquia custodita a. Ilè l’nuziale che, in base alla tradizione popolare, san Giuseppe avrebbeper il loro matrimonio.Ilsi trova in una cappella delladi San, a. Per giungere al reliquiario, contenuto in un forziere, servono ben 14 chiavi. Ranieri, orafo chiusino, nel 985 lo comprò da un commerciante ebreo, e a Chiusi rimase fino al 1473. In quell’anno frate Winter di Magonza la rubò per portarla nel suo paese, ma durante la strada fu bloccato da una nebbia prodigiosa a