Napoli in pressing su Pellegrini, gli azzurri puntano a un prestito con diritto di riscatto (CorSport)

Questa sera il derby tra Roma e Lazio potrebbe essere l’ultimo per Lorenzo, che vorrebbe rilanciarsi in una nuova piazza date le difficoltà psicologiche che sta vivendo con la tifoseria giallorossa e che incidono sul suo rendimento in campo. Il, intanto, osserva, e potrebbe arrivare per il centrocampista un’offerta già nei prossimi giorni.potrebbe rappresentare un’alternativa a McTominay ma anche ad Anguissa; uno dei suoi punti di forza è proprio la sua duttilità a centrocampo.insu, glia uncondiSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna:Chissà se Ranieri deciderà di impiegarlo nel corso della partita, chissà seavrà l’opportunità di giocare quello che potrebbe essere di fatto il suo ultimo derby della Capitale.