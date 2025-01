Quotidiano.net - Russia, chiuso l’aeroporto di San Pietroburgo. “Abbattuti due droni ucraini”

Leggi su Quotidiano.net

Mosca, 4 gennaio 2025 -di Sanè statodopo l’abbattimento di due. "Per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, oggi, a partire dalle 7:45 ora di Mosca (4:45 Gmt), sono state introdotte restrizioni temporanee al funzionamento dell'aeroporto Pulkovo di San", ha dichiarato in una nota l'autorità di regolamentazione dell'aviazione Rosaviatsia. Nella nota si aggiunge che nello scalo non è possibile effettuare decolli e atterraggi. Intanto il governatore della regione di Leningrado, Alexandr Drozdenko, ha confermato la distruzione di duenella zona nelle ultime ore. Intanto le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 81, 34 dei quali sono statidalle difese aeree di Kiev, mentre 47-esca sono caduti in zone aperte: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare.