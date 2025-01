Dilei.it - Re Carlo, l’altro padre di Harry è uno scudiero e ha una catena di pub

Leggi su Dilei.it

Resono ormai agli antipodi e queste Feste natalizie lo hanno dimostrato una volta per tutte. I due non condividono più nulla e il Principe ha cercato un sostituto del, una figura alternativa al vuoto lasciato dal Sovrano.Re, il vuoto con suo figlioMasoffre di questa mancanza fin dall’adolescenza, ossia da quandoe Diana hanno divorziato. Allora, certo suoera più presente nella sua vita. Almeno c’erano dei periodi dell’anno che trascorrevano insieme e uno di questi erano proprio le vacanze di Natale a Sandringham, un luogo chericorda con piacevolezza. Evidentemente però non è stato abbastanza.La morte di Diana, le incomprensioni mai chiarite, gli impegni istituzionali e infine Meghan Markle hanno allontanato sempre piùdae viceversa.