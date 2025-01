Ilgiorno.it - Piante abbattute, rinascita in vista

Sono terminate le attività di monitoraggio e le analisi strumentali da parte del Settore Ambiente del Comune e continuano le operazioni di abbattimento e taglio degli alberi considerati ormai a fine vita e pericolosi. Il sindaco Rino Pruiti ha spiegato ai cittadini che lamentavano un impoverimento del patrimonio verde della città, come le attività di cura e manutenzione degli alberi siano necessarie per l’incolumità di cose e persone. "In seguito alle segnalazioni dei cittadini e alle valutazioni del Settore Ambiente, il fico spontaneo cresciuto in via Cimarosa - chiarisce il Comune, rispondendo ai cittadini che chiedevano le motivazioni dell’abbattimento - sarà sostituito da una pianta non infestante. Necessitava di una drastica riduzione, era radicato vicino ai vialetti, con parti della corteccia inglobate nel legno di accrescimento dell’albero, potenzialmente punto di rottura.