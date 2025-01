Sport.quotidiano.net - Pallavolo. Avvicendamento sulla panchina del V.P. Canniccia. Luca Berti nuovo allenatore, succede a Stefanini

Dopo due anni di successi straordinari che hanno portato il V.P.Motor Club dalla Serie C a calcare i campi di Serie B1, si separano di comune accordo le strade della società versiliese e di Enrico, head coach della prima squadra. Al debutto da matricole nel campionato nazionale il Versilia Pietrasanta ha raccolto 3 vittorie in 11 giornate, per un totale di 11 punti complessivi. “Serviva una sferzata dopo questo girone d’andata troppo altalenante, e così è stata presa questa importante decisione, sofferta ma concordata con– commenta la presidente dellaVersilia Vanessa Greco – l’obbiettivo principale per questo 2025 deve essere quello di mantenere questa categoria che con fatica immane abbiamo conquistato. Conin due stagioni abbiamo scritto pagine di storia sportiva territoriale e non solo, traguardi mai raggiunti dalla nostra società, una doppia promozione che ha pochi eguali a livello nazionale.