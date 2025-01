Ilrestodelcarlino.it - "Lungomare, ecco i prossimi passi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rifacimento del, il sindaco Valerio Vesprini inizia a valutare le problematiche connesse con la realizzazione del secondo stralcio dei lavori che riguarda la zona centrale dello stesso. Allo scopo ha voluto sentire in primo luogo i titolari degli stabilimenti balneari coinvolti dall’intervento: "Ho ritenuto opportuno affrontare per tempo le questioni che interverranno considerati i tempi lunghissimi necessari per realizzare l’opera". Sindaco Vesprini, i lavori di esecuzione del primo stralcio a sud sono terminati? "Ancora no ma la tempistica imposta dal Pnrr che li ha finanziati con quattro milioni di euro, ci dà tempo fino al 31 marzo 2026. Cercheremo di terminarli prima". Il primo stralcio quale tratto delha interessato con precisione? "Dalla prima concessione a sud Duilio fino al villaggio della piccola pesca".