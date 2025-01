Lanazione.it - La stagione dei saldi al debutto: "Aspettative superiori alla media"

Scattano da oggi anche per gli empolesi i ribassi nei negozi. Il periodo delle occasioni di finedurerà 60 giorni. Numeri, stime e proiezioni danno fiducia. Stando a quanto emerge dal sondaggio condotto da Isos per Confesercenti, risulterebbe alto l’interesse dei consumatori: quasi uno su due (il 46 per cento) ha già deciso di acquistare almeno un prodotto e un ulteriore 50 per cento valuterà le offerte prima di comprare. Secondo l’indagine, il 59 per cento degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: insi spenderanno circa 262 euro a famiglia. "Un dato che potrebbe alzarsi nell’Empolese Valdelsa - anticipa Gianluca D’Alessio responsabile Confesercenti zonale - Un budget che potrebbe arrivare a 300 euro a famiglia. L’aspettativa qui è più alta rispettovalutazione tradizionale.