Il vero Squid Game sulle navi cinesi, dove si muore per un calamaro

L’uscita su Netflix della seconda stagione diha confermato e forse superato il successo della prima. E ci offre l’opportunità di parlare di una realtà nota, ma ben poco approfondita e diffusa: la pesca illegale in Cina. Il lecol gioco delè semantico e forse irrispettoso, perchémandarine ogni anno centinaia di mozzi, mezzi schiavi e pescatori di fortuna muoiono nel miraggio di mettersi in tasca pochi soldi.La pesca dei calamari sui peschereccicorrisponde di fatto a lavori forzati. Esattamente come nella serie sudcoreana, una flotta di disperati si propongono a uomini senza scrupoli per bisogno. L’industria ittica della Cina nasconde un girone dell’inferno. Il Paese possiede la flotta di pesca d’altura più grande del mondo, oltre 6.500 imbarcazioni ufficiali (più altre “oscure”), che cattura miliardi di chili di pesce e frutti di mare all’anno, la maggior parte dei quali sono calamari.