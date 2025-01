Panorama.it - Il mondo instabile del 2025

L'attesa per l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca sta creando fin troppe aspettative per un cambio di politica estera degli Usa soprattutto riguardo la guerra tra Russia e Ucraina, sulla quale il dato di fatto è che se per Zelensky riprendere i territori persi è impossibile, per Putin aver sacrificato centinaia di migliaia di uomini per controllare meno del 20% del territorio ucraino non può certo essere considerata una vittoria nella sua “Operazione speciale”. I postumi di una generazione di idealismo progressista statunitense non del tutto ben ponderato hanno portato avanti una moltitudine di problemi interni ed esterni agli Usa che oggi sono diventati acuti, talvolta infiammando questioni che hanno indebolito e coinvolto tutto l'Occidente. Per la prima volta nella storia abbiamo assistito a esercitazioni militari con assetti italiani nel sud Pacifico, per sperimentare un possibile rischieramento rapido delle nostre Forze dall'altra parte delcome parte di una Nato che ha ripreso a essere fondamentale.