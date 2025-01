Ilrestodelcarlino.it - Il 2025 secondo Panieri : "Attenti a casa e servizi . In giunta entra una donna"

"Nellavoreremo sull’attenzione ai, alle fragilità e al tema della". Messe da parte le bottiglie di spumante, e archiviato il successo del Capodanno in piazza destinato in futuro a soppiantare il tradizionale show pirotecnico alla Rocca, i problemi del quotidiano bussano alla porta del sindaco Marco. Dopo una buona parte di mandato dedicata agli investimenti, il primo cittadino vede oggi nel sociale la sfida maggiore per la. E così, nel corso della consueta intervista di inizio anno con il Carlino, fa il punto su questo e gli altri snodi cruciali dei prossimi dodici mesi. A partire dall’ingresso in squadra di una nuova assessora che erediterà le deleghe del comparto Istruzione. Sindaco, il Comune ha destinato 100mila euro ad Area Blu, in arrivo da Autostrade nell’ambito della convenzione per la quarta corsia della A14, per la realizzazione di uno studio di fattibilità per costruire il nuovo ponte sul Santerno.