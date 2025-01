Anteprima24.it - Festa del prematuro: il Sannio può vantare un 30% in più di nascite rispetto al 2023

Tempo di lettura: 3 minuti“Nonostante il crollo delle, abbiamo il 30% dei nati in piùal”. E’ soddisfatto il direttore della Tin Neonatale del San Pio Francesco Cocca per l’andamento delle prestazioni del suo Reparto. Il Direttore, nel corso delladelsvoltasi presso l’Ospedale San Pio di Benevento dello stesso Reparto di Terapia Intensiva Neonatale, ha potuto dimostrare che sono stati raggiunti buoni risultati per la sua struttura in quello che è l’occasione per ricordare e sottolineare a tutti che la vita vince.Questa mattina, presente anche la direttrice generale del nosocomio sannita di via Pacevecchia, Maria Morgante, è stato ricordato nel corso di un incontro divenuto tradizionale che si sono registrate 928del 2024 presso l’AORN San Pio di Benevento: dei nuovi nati 120 i bimbi sono stati prematuri e sono stati quindi presi in carico dell’apposito reparto per aiutarli a superare le difficoltà e criticità che la loro condizione rappresentava.