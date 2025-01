Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Adamant, serve ritrovare il miglior Santiago. Superati i problemi alla schiena, ora tocca a lui

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giornata di vigilia per l’di coach Benedetto, in campo domani (ore 18) nella prima del 2025 ad Oderzo, per riprendere la strada dei due punti e dare un segnale dopo il ko interno contro Pordenone. In terra trevigiana Ferrara ha ottimi ricordi, lo scorso aprile si giocò l’ultima partita del ‘play-in’ e gli estensi stravinsero col punteggio di 94-65, approfittando di una Oderzo martoriata dagli infortuni. In generale, sono tre i precedenti tra le due squadre, tutti a favore dei biancazzurri che vorranno fare poker peril successo in campionato e cancellare la sconfitta in casa con Pordenone, che tanto male ha fatto all’ambiente. L’ha bisogno delper tornare ad essere pericolosa dal perimetro: considerata l’assenza di Turini, l’argentino e Marchini sono i due principali tiratori a disposizione di Benedetto, che dovrà cercare di trovare qualcosa in più soprattutto dal suo straniero.