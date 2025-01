Ilrestodelcarlino.it - Atletica Endas, sarà un 2025 col turbo. Ritardi al campo, ma i progetti volano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ il momento più difficile, ma anche più importante, nella storia recente dell’Cesena, costretta a fare i conti coi disagi legati ainella realizzazione della nuova pista in zona Ippodromo che stanno obbligando il noto sodalizio cesenate a stringere i denti più del previsto, dal momento che il taglio del nastro del nuovo impianto pare essere destinato a non arrivare prima di aprile, con però davanti la prospettiva di poter contare, una volta detto addio al cantiere, su un impianto di eccellenza nel panorama territoriale, che apre il raggio a molteplici opportunità in termini di appeal e di funzionalità. Dunque resta pragmatica la presidente Barbara Valdifiori che insieme al suo staff, a partire dal vulcanico vice Andrea Armini, lavora sodo pensando sia al presente che al prossimo futuro.