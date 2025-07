Trump annuncia dazi del 30% all’Ue | si riaccende la tensione commerciale tra Washington e Bruxelles

La guerra commerciale tra Washington e Bruxelles si intensifica: Donald Trump, annunciando dazi del 30% su numerosi prodotti europei, rischia di compromettere l’export comunitario, con l’Italia in prima linea. Una mossa che riaccende le tensioni e apre un nuovo fronte nel rapporto transatlantico, mettendo a dura prova la stabilità economica e gli accordi futuri tra le due potenze. Resta da vedere quali saranno le risposte europee a questa escalation.

Una nuova ondata di tensione scuote i rapporti transatlantici. Donald Trump ha pubblicato su Truth Social la lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, annunciando l’introduzione di dazi del 30% su una vasta gamma di prodotti europei a partire dal 1° agosto. Una mossa che rischia di compromettere seriamente l’export comunitario – Italia in primis – e che apre un nuovo fronte nella guerra commerciale Usa-Ue. Nella missiva, l’ex presidente e candidato repubblicano giustifica la decisione richiamando la persistente disparità nella bilancia commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, imputando a Bruxelles l’imposizione di barriere tariffarie e non tariffarie che penalizzerebbero da anni il Made in USA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

