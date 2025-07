Dazi da Palazzo Chigi calma e gesso La Ue pronta a trattare ma le opposizioni giocano allo sfascio

Le tensioni sui dazi infiammano il confronto politico italiano, mentre Palazzo Chigi si mostra cauto e disponibile al dialogo con l’UE. Tuttavia, le opposizioni di sinistra alimentano lo scontro, puntando il dito contro il governo Meloni e la presunta complicità con Trump. In un clima di accesa polemica, cresce la pressione per una presa di posizione chiara e decisa, perché in tempi di crisi, il vero leadership si dimostra con i fatti.

Le sinistre non si smentiscono. Neanche il tempo di leggere le agenzie sulla lettera del presidente Usa Donald Trump sui dati al 30% dal 1° agosto che scatta il refrain: e il governo Meloni che fa? Perché non si muove, perché non dice una parola? Dal Pd ad Avs, passando per i centristi Calenda e Renzi, è un coro unanime di denunce contro Palazzo Chigi che sarebbe nei guai, complice del tiranno Trump. Dazi, le sinistre italiane giocano allo sfascio. "Alla fine l'ha fatto! Trump come un estorsore e dichiarando guerra al mondo intero, ha firmato la lettera, creando le condizioni per un disastro economico e sociale".

