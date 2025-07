SIW | Info & Card finale Assedio a Firenze

Se sei pronto a vivere un'esperienza indimenticabile, non perdere l'appuntamento con “Assedio a Firenze” domenica 13 luglio presso lo Spazio Ultravox. Un evento ricco di emozioni e sfide spettacolari ti aspetta, con incontri di wrestling di alto livello e protagonisti che lasceranno il pubblico senza fiato. Preparati a tifare, soffrire e gioire: la battaglia finale è alle porte e tu devi essere parte di essa!

Le Info e la Card finale di “Assedio a Firenze”, in programma Domenica 13 Luglio a Firenze: SIW Assedio a Firenze Domenica 13 Luglio – Firenze Spazio Ultravox Firenze – Prato della Tinaia Inizio Ore 21.00 – Ingresso Libero SIW Superior Italian Championship Picchio (c) Vs Ivan Sanzio. SIW Superior WILD Championship Vertigo (c) Vs Kevin Caio. SIW Superior Tag Team Championship War Code (Adriano & Ema Corsi) (c) Vs Merak & Fabio Scabo. Dog Collar Match Mirko Mori Vs Swan. Florence Street Fight Match Alex Flash Vs Sid Scala. Nico Inverardi wPaolo Cellammare Vs Elia Piddu. Presenti anche Maurizio Merluzzo e Vittorio Bruni e il Live di DJ MS, Shekkero & Redrum. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net