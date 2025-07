Super volata di Milan l' Italia torna a vincere al Tour dopo 6 anni

Una grande emozione travolge il mondo del ciclismo: dopo sei lunghi anni, l’Italia torna a celebrare una vittoria al Tour de France! Jonathan Milan, con uno sprint mozzafiato a Laval, scrive una nuova pagina di storia, mantenendo la maglia verde e dimostrando che il talento friulano è pronto a dominare. La corsa si infiamma, ma il nostro campione ha dimostrato tutta la sua forza. La sfida continua, e l’Italia ci crede ancora.

Sprint del friulano a Laval, Pogacar mantiene la maglia gialla di leader LAVAL (FRANCIA) - Jonathan Milan vince l'ottava tappa del Tour de France 2025, la Saint Meen le Grand-Laval Espace Mayenne di 171,4 km. Il friulano della Lidl-Trek domina in maglia verde la volata finale, mettendosi alle spalle.

