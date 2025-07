Iran cambio di strategia Putin | No ad arricchimento uranio Teheran accetti accordo nucleare Usa Aragrachi | Ok a diplomazia ma con garanzie

Nel contesto di tensioni geopolitiche sempre più complesse, la svolta di Putin rappresenta una possibilità concreta di riavvicinamento tra Iran e Stati Uniti. La decisione russa di opporsi all’arricchimento dell’uranio e di sostenere un accordo nucleare con garanzie potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali. Una mossa che, se confermata, apre nuove prospettive di diplomazia e stabilità nella regione. È il momento di seguire attentamente gli sviluppi di questa strategia rivoluzionaria.

La nuova decisione del Cremlino sarebbe già stata comunicata sia a Donald Trump che all'ayatollah Khamenei Il presidente russo Vladimir Putin ha cambiato la sua strategia riguardo alla questione iraniana: "No all'arricchimento dell'uranio, Teheran accetti l'accordo nucleare con gli Usa". Nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, cambio di strategia Putin: "No ad arricchimento uranio, Teheran accetti accordo nucleare Usa", Aragrachi: "Ok a diplomazia ma con garanzie"

In questa notizia si parla di: strategia - putin - arricchimento - uranio

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate” - Kiev si prepara a ricevere un nuovo impulso nella sua difesa, mentre la Casa Bianca annuncia un cambio di strategia sorprendente.

Nuove immagini satellitari del sito di arricchimento dell'uranio di Fordow in Iran sembrano confermare segni di attività dopo il bombardamento Usa Vai su Facebook

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion; L’Iran guadagna tempo, Trump se ne prende un po’ e a Israele ne resta poco; Guerra Israele-Iran: tattiche, strategie e scenari.

“Putin pressa l’Iran chiedendo di accettare l’intesa sull’arricchimento zero dell’uranio” - Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe dichiarato, sia al presidente Trump che a funzionari iraniani, di sostenere l’idea di un accordo nucleare in cui l’Iran non possa arricchire l’uranio, second ... Scrive blitzquotidiano.it

Iran, il pressing di Putin: «Teheran accetti l’intesa sullo stop all’arricchimento dell’uranio» - Secondo quanto riportato da Axios Vladimir Putin avrebbe pressato l'Iran per accettare l'intesta sullo stop dell'arricchimento dell'uranio. Come scrive msn.com