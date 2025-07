Wimbledon spettacolo terribile nella finale femminile | Swiatek vince 6-0 6-0

Wimbledon si è trasformato in un palcoscenico sorprendente, con Iga Swiatek che conquista il titolo femminile in modo schiacciante, dominando Amanda Anisimova con un 6-0, 6-0 in appena un'ora. La finale, definita tra le più brutte della storia dei Major, ha lasciato tutti senza parole: un vero e proprio record di solidità e superiorità. Ricordando un passato simile, come dimenticare il "doppio bagel" di Steffi Graf?

Iga Swiatek è la nuova regina di Wimbledon. La tennista polacca, ex numero 1 del mondo, conquista il titolo del singolare femminile battendo in una finale senza storia la tennista americana Amanda Anisimova, numero 13, con il punteggio di 6-0, 6-0 in appena 1 ora di gioco. Una finale Slam terribile, una delle più brutte della storia. Anche se esiste un precedente: li doppio bagel (così viene definito il 6-0 nel tennis) rifilato da Steffi Graf a Natasha Zvereva nella finale del Roland Garros 1988. Altro tennis, con altre campionesse. Non che la Swiatek non lo sia. A 24 anni conquista il sesto titolo del Grande Slam, il primo sull’erba di Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, spettacolo terribile nella finale femminile: Swiatek vince 6-0 6-0

