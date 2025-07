VIDEO | All In Texas – Zero Hour

Preparatevi a vivere l’emozione dell’attesissimo All In Texas della AEW, il pay-per-view che promette spettacolo e adrenalina senza precedenti. Prima dello show principale, la Zero Hour ci accoglie con un pre-show ricco di riassunti, promo e incontri imperdibili. È l’occasione perfetta per scoprire tutte le sfumature di questa grande serata e immergersi nel mondo del wrestling di altissimo livello. Non mancate: l’azione sta per cominciare!

Ecco il pre show dell'attesissimo All In Texas della AEW, il PPV più importante ell'anno della All Elite Wrestling. Durante lo speciale introduttivo non solo riassunti e promo, avremo infatti diversi match gustosi. L'appuntamento è alle 19 italiane. La card della Zero Hour di All In Texas. Sons of Texas vs. Shane Taylor Promotions. FTR vs. The Outrunners. Big Boom AJ, Tomohiro Ishii, Hologram & Kyle O'Reilly vs. Trent Beretta, Rocky Romero, Lance Archer & Hechicero.

