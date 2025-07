Kostic Juve cambia il futuro del serbo? Dalle parti della Continassa ora c’è questa sensazione Gli ultimi sviluppi e cosa accadrà in estate

Il futuro di Filip Kostic alla Juventus sta vivendo un'improvvisa svolta, alimentando speranze e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo settimane di incertezza, le ultime novità dalla Continassa fanno pensare a un possibile cambio di rotta nelle strategie di mercato estive. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo per il serbo e per il progetto bianconero. Ma cosa succederà davvero? La risposta si nasconde nei prossimi sviluppi, pronti a svelare nuovi scenari.

Kostic Juve, novità sul futuro del serbo? Alla Continassa filtra questa sensazione dopo gli ultimi sviluppi relativi alla sua situazione e di mercato. Un colpo di scena che potrebbe cambiare le strategie del calciomercato Juve. Il futuro di Filip Kostic, che fino a poche settimane fa sembrava lontano da Torino, è tornato improvvisamente in discussione. Come riportato da Gazzetta.it, il tecnico Igor Tudor sarebbe rimasto piacevolmente sorpreso dal rendimento e dall’applicazione dell’esterno serbo durante il Mondiale per Club, tanto da riconsiderare la sua posizione in rosa. La sorpresa dal Mondiale: le parole di stima di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve, cambia il futuro del serbo? Dalle parti della Continassa ora c’è questa sensazione. Gli ultimi sviluppi e cosa accadrà in estate

Primo allenamento di Kostic con la Juventus: l'idea tra campo e mercato, perché può essere utile con Tudor; Juve, Kostic rientra: sarà valutato da Tudor. Conceição sì, Kolo Muani vicino; Juventus, sorpresa Kostic: come cambia il suo futuro.

Il serbo che preoccupa in casa Juve di certo non è lui, ma anche il futuro del 32enne è tutto da scrivere - Il serbo che preoccupa in casa Juve di certo non è lui, ma anche il futuro del 32enne è tutto da scrivere “Non lo avevo ancora allenato. Secondo gazzetta.it

Kostic Juve tra conferma in rosa e possibile nuova partenza: lo scenario sul futuro del serbo e la posizione di Tudor - Kostic Juve tra conferma in rosa e possibile nuova partenza: lo scenario sul serbo (reduce dalla stagione al Fenerbahce) e la posizione di Tudor Filip Kostic è uno dei giocatori che potrebbe fare part ... Si legge su juventusnews24.com