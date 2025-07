Che sorpresa a Casale | sotto la krumineria un museo del calcio da non perdere

Scopri un tesoro nascosto a Casale: sotto la storica Krumineria, prende vita un meraviglioso museo del calcio, nato dalla passione dell’imprenditore Augusto Racca. Un viaggio nel tempo tra cimeli e storie di uno scudetto leggendario del 1913/14, che rende questa esposizione un vero must per gli appassionati di calcio e cultura locale. Preparati a rimanere affascinato, perché questa sorpresa non puoi perderla!

L'imprenditore Augusto Racca ha deciso di ospitare nel suo locale, la più antica drogheria d'Italia, il museo del club che ha vinto uno storico scudetto nel 191314. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che sorpresa a Casale: sotto la krumineria un museo del calcio da non perdere

