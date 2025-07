Zona a traffico limitata violata ogni giorno Anarchia stradale senza controlli

Ogni giorno, violazioni e caos dominano le strade del centro, trasformando la ZTL in un campo di battaglia senza controlli efficaci. Questa situazione non è solo un problema tecnico, ma rappresenta un vero e proprio dramma di civiltà urbana, come ha sottolineato l’avvocato Pasquale Napoletano. È ora di agire concretamente per ripristinare ordine, rispetto e sicurezza nella nostra città. La domanda è: quanto ancora possiamo tollerare questo sfacelo?

“Non è più solo un problema tecnico, ma una vera e propria emergenza di civiltà urbana”. Con queste parole l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha denunciato pubblicamente la situazione allarmante che riguarda la Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

