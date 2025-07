Wimbledon finale femminile senza storia Swiatek batte Anisimova 6-0 6-0 | il pianto dell’americana

Londra, 12 luglio 2025 – Una finale di Wimbledon senza storia: Iga Swiatek conquista il titolo con un netto 6-0, 6-0 su Amanda Anisimova. La tennista polacca ha dominato ogni scambio, lasciando la statunitense senza speranza e con le lacrime agli occhi. Un risultato che sorprende, considerando l’inizio del torneo di Anisimova, che aveva aperto con un doppio ‘bagel’. Ma questa volta, Swiatek si è dimostrata inarrestabile, chiudendo il torneo con maestria.

Londra, 12 luglio 2025 – Iga Swiatek campionessa a Wimbledon dopo un match senza storia contro Amanda Anisimova. Impietoso il punteggio finale (6-0, 6-0) che non rende merito alla tennista statunitense e al suo percorso nel torneo. Pensare che aveva cominciato il tuo torneo proprio con un doppio ‘bagle’ contro Putintseva. Neanche un game per Anisimova, che non è mai entrata in partita, complice una Swiatek martellante. Eppure la 23enne arrivava dalla vittoria in semifinale contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Finisce in lacrime la sua finale: del resto più volte durante il match è sembrata sull’orlo del pianto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net