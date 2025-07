Un folla commossa per l’ultimo saluto a Mara Severin | Ha anteposto la salvezza degli altri alla sua

Una folla commossa si è radunata oggi a Pontinia, per rendere omaggio a Mara Severin, la giovane sommelier di 31 anni che ha sacrificato la propria vita nel crollo del ristorante Essenza di Terracina. In un gesto di profonda solidarietà, centinaia di persone hanno gremito la chiesa di Sant’Anna, dimostrando quanto il suo coraggio e il suo altruismo abbiano lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità. Un ricordo che resterà vivo, testimone di una generosità senza confini.

