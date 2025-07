Clamoroso Acerbi rescissione con l’Inter e ritorno al Milan | Allegri ci pensa

L’Inter si prepara a una rivoluzione difensiva: Acerbi potrebbe rescindere con l’Inter e tornare al Milan, mentre Allegri valuta il ritorno. Chivu spinge per l’acquisto di Leoni, e il destino di Acerbi, uno dei fedelissimi di Inzaghi, sembra segnato. La società nerazzurra si trova di fronte a una decisione cruciale tra lui e de Vrij, con la pressione di un mercato che si infiamma. La prossima mossa potrebbe cambiare le sorti della difesa interista.

