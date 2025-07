A San Giuliano Milanese una targa in memoria di Diana Pifferi

A San Giuliano Milanese, un gesto commovente ha dato voce alla memoria di Diana Pifferi. Oggi, nel parco di Borgolombardo, è stata scoperta una targa che celebra la sua breve vita, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità. Un tributo che invita tutti noi a riflettere sull’importanza di ricordare e onorare chi ci ha lasciato troppo presto.

Una targa è stata scoperta oggi in un parco della frazione Borgolombardo di San Giuliano Milanese per ricordare la piccola Diana morta nel luglio del 2022 . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A San Giuliano Milanese una targa in memoria di Diana Pifferi

