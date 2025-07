Mondello due settimane di musica e spettacoli al tramonto e all' alba

Immergiti nella magia di Mondello, dove due settimane di musica e spettacoli al tramonto e all’alba animano il golfo palermitano. La rassegna "Mondello al tramonto e all’alba" torna dal 24 luglio al 3 agosto, offrendo quest’anno nuove esperienze tra concerti, teatro e molto altro, per vivere un’estate indimenticabile tra emozioni, natura e cultura. Preparatevi a lasciarvi conquistare da un festival che unisce mare, musica e magia in un’atmosfera unica.

La rassegna "Mondello al tramonto e all’alba" quest’anno giunge alla sua seconda edizione e torna, nel golfo palermitano, dal 24 luglio al 3 agosto, ma con delle novità rispetto all’anno precedente. Oltre ai concerti, all’alba e al tramonto, infatti, vi saranno anche momenti di teatro e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tramonto - alba - mondello - settimane

Al via Rimini Wellness Off. Dall'alba al tramonto, oltre 200 eventi in quattro giorni per fare attività fisica 'fuori-fiera' - Rimini Wellness 2025 si prepara a conquistare gli appassionati del fitness con oltre 200 eventi in quattro giorni, dall’alba al tramonto.

Mondello, due settimane di musica e spettacoli al tramonto e all'alba; Sicilia isola della musica: otto comuni e i loro festival fanno rete da luglio a fine agosto; Di giorno, di notte (e all'alba): cosa fare nel week end a Palermo e in giro per la Sicilia.

La seconda edizione del Festival del Golfo di Mondello dal tramonto all’alba - ] ... blogsicilia.it scrive

Al via Rassegna musicale "Mondello al tramonto e all'alba" - MSN - Si chiama "Mondello al tramonto e all'alba" la rassegna che si terrà dal 25 luglio al 9 agosto tra le terrazze dell'Antico stabilimento della borgata marinara e l'area ... Scrive msn.com