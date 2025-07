Terni dopo 9 anni assolti tutti gli imputati dell’indagine ‘Seven To Stand’ | è la fine di un incubo

Dopo nove anni di incertezza e battaglie legali, Terni celebra il lieto fine: tutti gli imputati dell’indagine “Seven to Stand” sono stati assolti, chiudendo finalmente un capitolo tormentato. Un lungo percorso che ha coinvolto anche persone con problemi di salute, dando origine a un’ombra di accuse infondate. È la vittoria della giustizia e della verità, che ridona speranza e fiducia nel sistema.

''Anche altri indagati avevano problemi di salute, è stata immaginata un’associazione a delinquere fatta da malati''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Terni, dopo 9 anni assolti tutti gli imputati dell’indagine ‘Seven To Stand’: “è la fine di un incubo”

