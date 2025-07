Mini piscine da sogno | il lusso compatto che trasforma giardini e terrazzi in spa private

lunghe pratiche burocratiche e si installano in pochi semplici passaggi, regalando un tocco di lusso compatto alla propria casa. Perfette per trasformare ogni angolo esterno in una oasi di relax, le mini piscine sono la soluzione ideale per affrontare l'estate 2025 con stile e freschezza. E ora, scopriamo insieme perché rappresentano il miglior investimento per i tuoi spazi outdoor!

L’estate 2025 è e sarĂ rovente. C’entrano le masse d’aria calda in arrivo dal Sahara, e chissĂ che altro. Per combattere la calura, chi ha lo spazio giusto può pensare a mettersi in giardino o sul terrazzo una “mini piscina”. Si tratta di rinfrescanti bacini casalinghi, pronti da installare chiavi in mano. Insomma: un investimento accessibile e senza troppa burocrazia. Sono parecchi i pregi delle mini pool. Come dicevamo, intanto non richiedono pratiche edilizie nĂ© le operazioni di scavo necessarie alle piscine tradizionali; inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi non comportano l’obbligo di autorizzazione condominiale (anche se sarebbe consigliabile eseguire un test di carico sulle solette della propria abitazione in caso di posa su balconi e solarium, considerando il peso della piscina piena). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mini piscine da sogno: il lusso compatto che trasforma giardini e terrazzi in spa private

