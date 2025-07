Mercato Napoli si alza il pressing dalla Serie A | ora l’affare è vicino

Il mercato del Napoli si infiamma: cresce il pressing dalla Serie A e l’affare 232 si avvicina, con il club pronto a cedere alcuni giocatori chiave per fare cassa e investire in nuovi talenti. La strategia di Antonio Conte e del direttore sportivo Manna sta portando a un’intensa attività di mercato, sia in entrata che in uscita. La prossima mossa potrebbe essere decisiva: una cessione è ormai dietro l’angolo e cambierà le prospettive della squadra.

Napoli vicino ad una cessione: si alza il pressing da parte del club di Serie A. Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata, ma anche sul mercato in uscita c'è molto da fare. Il club azzurro è infatti chiamato a cedere diversi calciatori che non rientrano più nei piani di Antonio Conte, in modo anche da ottenere dei fondi da re-investire per nuovi acquisti. Il ds Manna non sta esitando sotto questo punto di vista e una cessione sarebbe ora sempre più vicina. Zerbin, accelerata della Cremonese: le ultime. Secondo Alfredo Pedullà, la Cremonese starebbe alzando il pressing per Alessio Zerbin.

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

?Il Milan si tuffa su Jashari, il Napoli alza il pressing per Beukema, Juventus più vicina a David; Il Napoli alza il pressing: Ndoye a Conte per il ritiro; IL NAPOLI ALZA IL PRESSING PER BEUKEMA! CORSPORT: IL DIFENSORE È UN GRANDE ALLEATO DI MANNA.

Napoli scatenato sul mercato: Manna alza il pressing con l'Udinese per ... - Napoli letteralmente scatenato sul mercato, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha tutte l'intenzione di consegnare ad Antonio Conte la rosa quanto più completa possibile per l'inizio ... Secondo tuttomercatoweb.com

