Alain bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia | ascoltato un testimone continuano le ricerche

Le speranze sono in attesa di risposte, mentre le forze dell’ordine intensificano le ricerche per ritrovare il piccolo Alain Barnard Ganao, scomparso a Ventimiglia. Il loro impegno si fa sempre più forte, coinvolgendo numerosi uomini e tecnologie all’avanguardia. La comunità si stringe attorno alla famiglia desiderosa di riabbracciare il loro bimbo. Restiamo in attesa di aggiornamenti, sperando che questa vicenda abbia un lieto epilogo.

Continuano, e con l'impiego di sempre più uomini delle forze dell'ordine, le ricerche del piccolo Alain Barnard Ganao, un bambino di 5 anni, nato a Torino, che risulta scomparso dalle 19.15 di venerdì 11 luglio, a Latte, frazione di Ventimiglia. Il piccolo si trovava insieme alla sua famiglia in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Alain scomparso a 5 anni a Ventimiglia, proseguono le ricerche - Le speranze e le ricerche non si fermano: da ieri sera, le forze dell’ordine e i volontari si stanno dedicando senza sosta a ritrovare Alain, il piccolo di cinque anni disperso a Ventimiglia.

Alain, 5 anni, scomparso a Ventimiglia: le unità cinofile portano a casa di un uomo ora in questura Vai su X

Proseguono le ricerche del piccolo Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia Al momento le indagini si sono concentrate su un uomo. Agli inquirenti avrebbe detto di aver incontrato il bimbo che chiamava il padre. Vai su Facebook

Ventimiglia, il piccolo Alain è scomparso: un testimone portato in caserma, perquisita la casa. Si cerca anche con cani molecolari e i sub; Ventimiglia, si cerca bambino scomparso da camping. Portato in caserma un uomo, perquisita la casa; Interrogato il testimone che ha visto per ultimo il bimbo scomparso a Ventimiglia, ma il racconto non torna.

Bimbo scomparso a Ventimiglia, al Tg1 le immagini dell'ultimo avvistamento - Le ultime immagini di Alain Bernard Ganaos, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping di Ventimiglia, sono state mostrate al Tg1 e diffuse sui canali social del principale telegiornale ... Come scrive msn.com

Alain Bernard Ganao scomparso a Ventimiglia, un uomo in caserma: «I cani molecolari sono andati dritti a casa sua». Il suo racconto non convince - Un uomo è stato sentito in qualità di testimone e la sua abitazione è stata perquisita nell'ambito delle indagini per far luce sulla scomparsa di un bambino di 5 anni da ... Scrive leggo.it