Impatto devastante con una ambulanza i veicoli coinvolti prendono fuoco | tragedia sulla strada VIDEO

Un tragico incidente si è consumato oggi, 12 luglio, trasformando una normale giornata in un incubo sulla strada. Un violento scontro tra un’ambulanza e una Fiat 500 ha causato un incendio devastante, con un bilancio drammatico di vittime e feriti gravi. La scena è ancora sotto shock: ecco cosa è successo e le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’accaduto.

Una tragedia stradale si è verificato oggi 12 luglio. La strada si è trasformata in un drammatico scenario dopo un violento impatto tra una Fiat 500 e un'ambulanza. Entrambi i mezzi sono stati avvolti dalle fiamme pochi secondi dopo lo scontro. Il bilancio è pesantissimo: un uomo è morto sul colpo e cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una donna in condizioni molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Fiat 500, deceduto nell'impatto, viaggiava insieme a una donna rimasta gravemente ferita ed estratta dalle lamiere dai soccorritori. Sull'ambulanza, che trasportava un paziente, c'erano anche tre operatori sanitari: tutti hanno riportato ferite in seguito allo schianto e all'incendio successivo.