Jennifer Lopez | Non crollerò a causa di chi sei È la revenge song indirizzata a Ben Affleck?

Jennifer Lopez infiamma il palco con il suo nuovo tour, aprendo con "Wreckage of You", una potente revenge song rivolta a Ben Affleck. Tra musica e messaggi di empowerment, la cantante celebra il self love, ispirando milioni di fan a riscoprire la propria forza interiore. In un mondo dove le passioni si intrecciano con i successi personali, J.Lo dimostra ancora una volta che la vera vittoria nasce dall’amore verso se stessi.

La cantante ha cominciato il suo tour portando sul palco un nuovo brano, Wreckage of You, che sembra palesemente diretto all’ex marito: «Grazie a te sono più forte, più saggia, migliore di quanto non sia mai stata». In nome del self love, sulla scia di Shakira, Taylor Swift, Miley Cyrus e tante altre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Lopez: «Non crollerò a causa di chi sei». È la revenge song indirizzata a Ben Affleck?

"Non crollerò a causa di chi sei e di tutto ciò che è rotto dentro di te". Ouch.