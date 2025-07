Incidente nel parcheggio del supermercato | conducente ubriaco scatta la denuncia e la confisca dell' auto

Un sabato pomeriggio turbolento a Forlimpopoli, dove un conducente ubriaco ha scatenato un incidente nel parcheggio del supermercato Conad di via Ho Chi Min. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma le conseguenze sono state severe: denuncia penale e confisca dell’auto. Un episodio che sottolinea l'importanza di rispettare le regole e di adottare comportamenti responsabili alla guida. La sicurezza di tutti passa anche da queste decisioni.

Alticcio al volante, ha innescato un incidente nel parcheggio di un supermercato. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di sabato a Forlimpopoli. Teatro dell'episodio l'area antistante il punto vendita Conad di via Ho Chi Min. A chiedere l'intervento della Polizia Locale associata dei Comuni di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

