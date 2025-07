Scontro tra due barche sul lago di Como una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba | Julina de Lannoy muore a 33 anni

Tragedia sul lago di Como: Julina de Lannoy, turista olandese di 33 anni, perde tragicamente la vita in un incidente nautico che ha coinvolto due barche. Un dramma che scuote la splendida cornice del lago, dove una semplice giornata di relax si è trasformata in una tragedia inaspettata. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa, e le autorità stanno indagando per fare luce su quanto accaduto.

Como, 12 luglio 2025 – Una turista olandese di 33 anni è morta in seguito ad un incidente in barca nel lago di Como al largo di Como: si chiamava Julina de Lannoy. Probabilmente è stata uccisa dall’ elica di una imbarcazione. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 16, nel tratto di lago davanti a Villa Geno. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un incidente nautico, con lo scontro tra due imbarcazioni, tra cui una a noleggio, su cui si trovava la trentenne, che è stata poi sbalzata in acqua. I soccorsi in acqua. Dalla Capitaneria di porto hanno dirottato in posto diversi soccorritori: i militari della Guardia costiera, il personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e i volontari della Croce rossa in idroambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: Julina de Lannoy muore a 33 anni

In questa notizia si parla di: como - lago - scontro - elica

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà , celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni; Giovane donna si ferisce con l'elica di una barca a Garda e viene portata in ospedale; Scontro tra due barche sul lago di Como una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba | morta a 30 anni.

Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: morta a 30 anni - Intervenute la Guardia costiera e la Croce rossa, ma non c’è stato nulla da fare. Come scrive ilgiorno.it

Lago di Como, scontro tra due motoscafi: studente di economia di 22 ... - Grave incidente nautico sul lago di Como: un violento scontro tra due motoscafi è avvenuto nella zona davanti a Lenno, frazione di Tremezzina, verso le 16:30 di venerdì 25 giugno. Si legge su it.blastingnews.com