Chiusa l' autostrada A14 in Abruzzo per un incidente tra furgone e camion con parziale salto di carreggiata

Un grave incidente sulla A14 in Abruzzo ha causato la chiusura totale tra Giulianova e Val Vibrata, per un fronte di traffico bloccato e lunghe code. La collisione tra un furgone e un camion ha provocato un parziale salto di carreggiata, creando disagi significativi sulla tratta Bologna-Taranto. Restate sintonizzati per aggiornamenti e indicazioni sulla riapertura.

In questa notizia si parla di: autostrada - incidente - furgone - camion

