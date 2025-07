Puliamo i quartieri in missione all' interporto | rimossi oltre 30 kg di rifiuti

Il nostro impegno per un ambiente più pulito e vivibile si fa sempre più forte: oggi, 12 luglio, un gruppo di volontari, tra cui cittadini, membri di Ripuliamoci Challenge, Scientology e i Peace Brothers, ha rimosso oltre 30 kg di rifiuti nell’Interporto. Un gesto concreto che dimostra come l’unione possa fare la differenza. E questa è solo la prima tappa di un cammino verso quartieri più belli e sostenibili...

Quattro cittadini, una volontaria di Ripuliamoci Challenge, una volontaria di Scientology e un Peace Brothers. Sono i numeri del gruppo di volontari che oggi, 12 luglio, si sono mobilitati per rimuovere i rifiuti abbandonati per strada. Il progetto “Puliamo i quartieri” ha fatto tappa nella zona. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

