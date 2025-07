Questo è il nostro contratto accetti? Mario Balotelli arriva gratis | è la sua ultima occasione

Questa è l'ultima chance per Mario Balotelli di riscrivere il suo futuro nel calcio. Dopo tante attese e speranze, la Liguria sembrava pronta a riaccendere il suo talento, ma il suo ritorno potrebbe essere più vicino che mai. La domanda ora è: accetti questo contratto e questa sfida? È il momento decisivo: questa potrebbe davvero essere la sua ultima occasione di rilancio.

Ultima vera occasione di rilancio per Mario Balotelli che ben presto potrebbe ritornare a calcare i terreni di gioco. Sembrava che la Liguria, che il Genoa, potessero nuovamente rilanciarlo nel calcio dei grandi. E anche lui dava l'impressione di essere pronto per questa nuova esperienza. Ma alla fine della storia, si è rivelato tutto essere un vero e proprio fuoco di paglia. Un'opportunità sprecata di farsi rivedere in massima serie stroncata anche dallo stesso allenatore. Ci riferiamo ovviamente a Mario Balotelli.

