Dazi al 30% alla Ue Le reazioni di produttori e politici Coldiretti | Un colpo mortale

L’annuncio di Trump di imporre dazi del 30% sulla UE, con possibili aumenti fino al 60%, scuote agricoltori e politici europei. Coldiretti si prepara a difendere gli interessi italiani, mentre Bruxelles valuta le contromisure. Una mossa che potrebbe avere ripercussioni profonde su economia e produzioni agricole. Le prossime settimane saranno decisive per capire come rispondere a questa minaccia commerciale e tutelare il nostro patrimonio agroalimentare.

Roma, 12 luglio 2025 – Trump ha deciso di imporre dazi del 30% alla Ue dal 1 agosto. E non solo. Lo ha fatto con una lettera nella quale minaccia rialzi “automatici al 60%” in caso di ritorsioni commerciali da parte della Ue. Una decisione che sta generando le reazioni della politica e del mondo produttivo italiano ed europeo. In primis quella di Bruxelles. "Prendiamo atto della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Trump – ha dichiarato Ursula von der Leyen –. L'imposizione di dazi del 30% sulle esportazioni dell'Ue sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico", e ha aggiunto: “"Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il primo agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi al 30% alla Ue. Le reazioni di produttori e politici. Coldiretti: “Un colpo mortale”

In questa notizia si parla di: dazi - reazioni - produttori - politici

Buongiorno da #Agorà Estate. I dazi di Trump, oggi la lettera all'Europa. Dal summit di Roma 10 miliardi per Kiev. Il rapporto Ocse e i salari in calo in Italia. #AgoraRai Vai su Facebook

Dazi al 30% alla Ue. Le reazioni di produttori e politici. Coldiretti: “Un colpo mortale”; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%; La Toscana in allarme per i dazi Usa: le reazioni della politica e del mondo produttivo.

Dazi al 30% alla Ue. Le reazioni di produttori e politici. Coldiretti: “Un colpo mortale” - Dalle forti preoccupazioni per l’export italiano alla richiesta di continuare a trattare per ridurre le misure protezionistiche annunciate da Trump a partire dall’1 agosto ... Lo riporta quotidiano.net

Dazi al 30% all'Ue, da Coldiretti a Confcommercio: «Colpo mortale che costerà oltre 2,3 miliardi, serve negoziare» - Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Come scrive msn.com