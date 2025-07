LIVE Sudafrica-Italia 24-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | prima frazione dominata dagli Springboks

Il match tra Sudafrica e Italia si sta rivelando uno spettacolo di forza e determinazione, con gli Springboks dominanti finora. Nonostante l’espulsione, gli azzurri devono trovare il coraggio di reagire e mettere in campo tutta la loro grinta nel secondo tempo. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale: la sfida continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Fino ad ora non c’è storia. Gli Springboks stanno dominando in lungo e in largo, neanche l’espulsione ha fatto scattare qualcosa nei ragazzi di Quesada, che non sono mai stati vicini alla meta in questi primi quaranta minuti. Ora Cannone e compagni sono chiamati ad una reazione, per chiudere nella maniera più dignitosa possibile la stagione. Il secondo tempo riprenderà fra poco più di 10 minuti. 40? Italia che torna nei 22 ma non sfrutta al meglio la touche, recupero di Moodie che spazza fuori l’ovale. Finisce il primo tempo, Sudafrica-Italia 24-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sudafrica-Italia, 24-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: prima frazione dominata dagli Springboks

