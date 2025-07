Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

La replica dell'ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30.

